28 апреля, 05:27Экономика
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Минпромторг предложил провести в РФ эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной продукции с 1 июля этого года по 28 февраля 2025 года. Проект постановления ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В перечне продукции, которую предлагается включить в эксперимент, находятся в том числе сухари, гренки, хлебцы, сушеные овощи, гвоздика, ваниль, корица и прочие продукты.
Отмечается, что участники оборота бакалейной продукции, операторы электронного документооборота и фискальных данных участвуют в эксперименте на добровольной основе.
В пояснительной записке документа приводятся данные Центра развития перспективных технологий, согласно которым более 20% производителей и импортеров бакалейной продукции уже зарегистрированы в информационной системе мониторинга в качестве участников оборота иной пищевой продукции, которая подлежит маркировке.
В связи с этим, добавили в министерстве, у многих участников эксперимента уже есть опыт работы с маркировкой, понимание ее особенностей и принципов работы необходимого для этого оборудования.
Ранее в ФАС заявили, что все товары, ввезенные в страну по параллельному импорту, необходимо маркировать, аналогично тому, как это уже происходит с парфюмерией, обувью, меховыми изделиями и прочей продукцией.
До этого стало известно, что Россельхознадзор получит возможность блокировать некачественные или небезопасные товары, чтобы их нельзя было пробить на кассе.
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