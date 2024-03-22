22 марта, 08:12Политика
В России предложили запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет
Фото: depositphotos/monticello
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет, сообщает RT.
С таким предложением она обратилась к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву и члену комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяне Ларионовой.
Волынец напомнила, что одна из целей государственной политики в интересах детей – это защита от факторов, которые негативно влияют на их физическое развитие. Кроме того, газированные напитки включены в перечень продуктов и блюд, которые нельзя реализовывать в организациях общественного питания образовательных учреждений.
Детский омбудсмен отметила, что такие напитки с искусственными красителями, консервантами и ароматизаторами могут оказывать негативное воздействие на здоровье детей, состояние их зубов, а также приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ.
Волынец также считает необходимым принимать во внимание не только меры по запрету, но и содействие в информационной кампании о вреде употребления сильногазированных сахаросодержащих напитков.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова просьбу запретить детям посещать специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов.
Он уверен, что в отношении алкоголя нарушается запрет на рекламу табачной и алкогольной продукции, так как спиртное визуально доступно всем, а иногда появляется на полках с акционными товарами.
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