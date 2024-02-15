15 февраля, 11:19Политика
В ГД предложили запретить несовершеннолетним посещать точки торговли алкоголем
Фото: 123RF/sinseeho
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить несовершеннолетним посещать специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов. Соответствующую инициативу он направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, передает RT.
Политик обратил внимание, что в последние годы федеральные и региональные власти предпринимают усилия, направленные на снижение потребления уровня табака и спиртных напитков в обществе. В частности, в РФ действует запрет на рекламу табачной и алкогольной продукции, а в регионах ограничена продажа спиртных напитков в ночное время.
Однако Хамзаев уверен, что предпринятые ограничения частично нарушаются в отношении алкогольных товаров. Это связано с тем, что спиртные напитки, представленные на полках магазинов, визуально доступны всем. Более того, алкогольная продукция нередко размещается не только в специализированных залах, но и на полках с акционными товарами.
"Прошу вас оценить предложение о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на посещение специализированных алкогольных магазинов несовершеннолетними гражданами", – следует из обращения депутата.
Более того, Хамзаев предложил ограничить доступ несовершеннолетних в секции магазинов, где продают алкогольные напитки.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач.
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