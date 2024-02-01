ГД расширила полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками"

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Госдума приняла закон, который расширяет полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми наливайками и ужесточает требования к алкогольной продукции.

Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях, исключением будут рестораны. Ранее субъекты могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Принятые до этого меры по регулированию работы "наливаек" были недостаточно эффективными, неполными, поэтому нужно было "навести порядок" в данной сфере, подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

"Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Властям субъектов РФ порекомендовали до 1 октября представить в ГД информацию о реализации соответствующих мер. Также им предложили усилить меры по проведению профилактических мероприятий в данной сфере.

Закон запрещает добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями техрегламентов и госстандартов, и производить пивные напитки из закупленного пива. Помимо этого, запрещено использовать наименования алкогольной продукции, вводящие потребителей в заблуждение относительно ее состава и вида.

Закон до 2025 года освобождает розничных продавцов алкоголя (организации и ИП) из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей от ответственности за нарушения в учете оборота алкогольной продукции, непредоставление информации в ЕГАИС о ее продаже и закупке.

Он должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года, положения, касающиеся розничных торговцев алкоголем в новых регионах РФ – со дня официального опубликования закона и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Накануне думские депутаты утвердили во втором чтении инициативу, которая предлагает предусмотреть право региональных властей запрещать на своей территории продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках".

Между тем диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. По ее словам, из-за этого страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. У любителей спиртного часто бывает ожирение печени, отметила эксперт.

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