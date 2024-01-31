ГД утвердила во II чтении проект о праве властей регионов запрещать "наливайки"

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Думские депутаты утвердили во втором чтении инициативу, которая предлагает предусмотреть право региональных властей запрещать на своей территории продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках".

Проект подготовила группа из депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета ГД по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

В декабре инициатива была принята в первом чтении. Согласно пояснительной записке, так называемые наливайки зачастую находятся в многоквартирных домах либо на прилегающей территории.

В российских законах нет запрета на продажу алкоголя при оказании услуг питания. В этой связи в таких точках торговля пивом и слабым алкоголем может осуществляться круглосуточно.

Проект внесли в палату еще 13 ноября 2023 года. Авторы, помимо прочего, предложили в целях недопущения массовых отравлений суррогатом запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством, ГОСТом и техническими регламентами.

Между тем диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. По ее словам, из-за этого страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. У любителей спиртного часто бывает ожирение печени, отметила эксперт.

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