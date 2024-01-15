Эксперт прокомментировала данные о росте числа алкозависимых в РФ

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Данные, приведенные в отчете Росстата, не дают основания говорить о значительном росте алкозависимых в РФ. Об этом заявила директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко, сообщает RT.

По ее словам, данные из отчета можно назвать незначительными колебаниями с учетом приведенного определенного периода, когда была пандемия COVID-19. В этом время, утверждает эксперт, некоторые исследователи предсказывали значительный рост потребления спиртного. Однако, продолжила она, этого не произошло, что, по ее мнению, могло быть связано с введенными ограничениями на передвижение населения.

Специалист отметила, что в России реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкоголем и по профилактике алкоголизма. Она привела в пример доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2019 года, согласно которому с 2003 по 2016 год зарегистрированное употребление спиртного в РФ снизилось на 40%, незарегистрированное – на 48%, что повлекло сокращение смертности в 2003–2018 годах у мужчин на 39%, у женщин – на 36%. Кроме того, рассказала Клименко, в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН Минздрав РФ получил от ВОЗ премию за инновационный и комплексный подход к борьбе с употреблением алкоголя.

Она добавила, что меры продолжают реализовываться по всей стране. Так, продолжила эксперт, в декабре прошлого года российское правительство утвердило новую концепцию сокращения потребления спиртных напитков на период до 2030 года. Главным итогом этой работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения – к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 литра, подытожила специалист.

Ранее сообщалось, что в РФ впервые за 10 лет был зафиксирован рост числа пациентов с выявленной алкогольной зависимостью. К причинам роста специалисты Росстата отнесли пандемию, политическую напряженность, социально-экономические потрясения и другие.

Как отметил заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич, данных Росстата недостаточно для получения полной картины. Он считает, что государство наблюдает не только за людьми с зависимостью, но и с пагубным употреблением, которое относится к "социальному диагнозу".

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