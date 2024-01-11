В РФ предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам

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Несовершеннолетним могут запретить продавать безалкогольное пиво. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроект "О запрете розничной продажи безалкогольного пива несовершеннолетним" был разработан в комитете по охране здоровья, его уже направили в правительство для получения отзыва кабмина.

Ужесточение правил продажи должно коснуться напитков, которые изготавливаются на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5%. Согласно закону, при продаже подобных напитков, продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, который удостоверяет личность и возраст покупателя.

В пояснительной записке к документу депутаты указали, что технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя, а этанол из напитка удаляют искусственным путем. Кроме того, законодатели отмечают, что производители имеют право использовать специальные дрожжи, которые оставляют незначительные частицы этанола, что не позволяет считать безалкогольное пиво полностью очищенным от спирта.

По мнению депутатов, употребление подростками безалкогольного пива может вызывать привыкание и риски развития у них алкогольной зависимости в будущем.

Эксперты отмечают, что для торговли такой запрет вряд ли станет критичным, так как продажи безалкогольного пива незначительны. Кроме того, пивовары в целом не ориентируют продажи своей продукции, в том числе безалкогольного пива, на несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что алкогольное мороженое в России могут начать продавать по правилам спиртных напитков. Подобное мороженое приравняют к продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%. Согласно текущему закону, для производства, хранения, поставки и продажи в розницу такой продукции нужна лицензия, кроме того, ее нельзя продавать несовершеннолетним.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач.

