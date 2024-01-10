В ГД выступили за запрет оповещений о скорой остановке продажи алкоголя в магазинах

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Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал инициативу о запрете звуковых оповещений о скорой приостановке продажи алкоголя в магазинах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я не вижу в этом ничего плохого. Почему? Потому что зачем обращать внимание? Те, кто хочет купить алкоголь, могут это сделать и знают, какие временные рамки есть. А так получается, что создается какой-то дополнительный ажиотаж", – уверен политик.

По мнению Милонова, было бы лучше, если бы торговые сети уведомляли посетителей о скидках на гречневую крупу.

Ранее с идеей о запрете звуковых оповещений выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, они оказывают влияние на тех, кто не планировал изначально приобретать алкоголь и имел другую цель визита.

Более того, врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупредила, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач.

