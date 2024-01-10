Врач предупредил, что злоупотребление сидром может привести к циррозу печени

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Частое употребление сидра может спровоцировать цирроз печени, предупредил хирург Александр Умнов. Об этом сообщает News.ru.

Врач объяснил, что высокая газированность напитка способствует обострению язвы желудка и гастрита.

"Повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов. Кроме того, злоупотребление сидром чревато циррозом печени и панкреонекрозом. Печень и поджелудочную уничтожают не только водка и пиво", – добавил он.

Умнов сделал акцент на том, что сидр нельзя пить детям, а также беременным женщинам, поскольку напиток является алкогольным, а значит – губительным для молодых клеток. Кроме того, злоупотребление сидром может привести к развитию диабета.

Также этим напитком легко отравиться, поскольку он быстро окисляется после вскрытия, добавил хирург.

"Сидр обладает мочегонным свойством, поэтому могут обостриться заболевания органов мочевой системы, а также будут вымываться такие микроэлементы, как калий и натрий", – резюмировал специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. Так, страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто употребляет спиртные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.



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