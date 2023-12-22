Главный нарколог Москвы рассказал, кому стоит отказаться от шампанского

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Шампанское не стоит употреблять беременным женщинам, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и некоторым другим категориям граждан. Об этом Москве 24 рассказал главный нарколог департамента здравоохранения столицы, директор МНПЦ наркологии Антон Масякин.

Эксперт напомнил, что шампанское является алкогольным напитком. Спирт воздействует на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая развитие различных заболеваний. Кроме того, он влияет на центральную нервную систему, провоцируя гибель нервных клеток.

"Сахар, содержащийся в данном алкогольном напитке, вызывает процессы брожения в кишечнике. Это негативно влияет на самочувствие на следующий день", – предупредил эксперт.

Также следует учитывать, что шампанское является газированным напитком.





Антон Масякин главный нарколог департамента здравоохранения столицы, директор МНПЦ наркологии В газированных напитках вреден не только сахар, но и сам газ. Избыточное давление в желудке, создаваемое газировкой, провоцирует отрыжку. Она в свою очередь приводит к забрасыванию кислотного содержимого желудка в пищевод, вызывая изжогу и нанося повреждение пищеводу, что способствует появлению эрозий.

В первую очередь это касается тех, кто регулярно пьет газировку. В целом же Масякин порекомендовал воздержаться от употребления шампанского беременным и кормящим женщинам. Кроме того, людям, страдающим от недугов вроде язвы, гастрита, панкреатита и холецистита. То же самое относится к пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и тем, кто принимает угнетающие ее работу лекарственные препараты.

Ранее были названы продукты, которые разрушают поджелудочную железу. По словам врача-эндокринолога и диетолога Оксаны Михалевой, алкоголь является крайне токсичным для этого органа. При сочетании таких напитков с жирной едой человек рискует получить панкреатит или диабет. Негативный эффект оказывает и злоупотребление простыми углеводами вроде сладостей и выпечки. Это может привести к ожирению поджелудочной железы и ее истощению из-за необходимости активно вырабатывать инсулин.