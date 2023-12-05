Врач предупредил о вреде детского шампанского для страдающих от гастрита

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Детское шампанское будет настоящим ядом для тех, кто страдает от гастрита, сахарного диабета или имеет язву, предупредил терапевт Андрей Кондрахин. Об этом сообщает Life.ru.

"В бутылке налит в основном сильногазированный напиток. Сам по себе он высококалорийный. Большое количество газов приводит к тому, что повышается углекислота и может вызвать заболевание желудка, гастрит, у кого язвы – обострение", – объяснил он.

Кроме того, врач отметил, что детское шампанское также повышает уровень сахара в организме, поэтому людям с сахарным диабетом оно противопоказано.

Кондрахин добавил, что этот напиток может принести некоторую пользу только тем, кто за рулем или не может употреблять спиртное по другим причинам.

Что касается детей, им не следует выпивать больше одного стакана сладкого напитка, заметил врач. По его словам, такое "шампанское" пагубно сказывается на работе ЖКТ.

Ранее в России призвали запретить свободную продажу копирующих взрослые товаров для детей. Эту инициативу председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выдвинул в обращении к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

По его словам, в отечественных магазинах на протяжении многих лет можно увидеть товары под названиями "детское шампанское" и "детские сигареты". Однако указанные товары не содержат алкоголь и никотин. Несмотря на это, они формируют у детей лояльное отношение ко взрослым "прообразам" товаров, объяснил Ветров.



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