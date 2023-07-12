В России призвали запретить свободную продажу копирующих взрослые товаров для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России необходимо ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые. Эту инициативу председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выдвинул в обращении к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, передает RT.

По словам Ветрова, в отечественных магазинах на протяжении многих лет можно увидеть товары под названиями "детское шампанское" и "детские сигареты". Однако указанные товары не содержат алкоголь и никотин. Несмотря на это, они формируют у детей лояльное отношение ко взрослым "прообразам" товаров.

Эксперт считает, что подобная ситуация появилась и вокруг детских татуировок и косметики. Он заявил, что детям "навязывают искаженные представления о внешности, которые перерастают в нечто большее в подростковом возрасте". По мнению психологического и родительского сообщества, такие товары опасны для здорового развития детей, добавил Ветров.

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи данных товаров на территории Российской Федерации ввиду их реальной опасности для здорового развития юных соотечественников", – говорится в обращении.

Кроме того, Ветров попросил Мурашко выпустить запретительные рекомендации о свободной продаже в магазинах товаров, способных разрушительно влиять на здоровье и психику детей.

В конце ноября 2021 года руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название для детского шампанского.

Продажу так называемого детского шампанского Хамзаев счел прямой рекламой алкогольного напитка. По его мнению, с ранних лет это создает опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.