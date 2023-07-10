В Госдуме попросили Генпрокуратуру заблокировать более 250 сайтов по продаже вейпов детям

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Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой заблокировать более 250 интернет-ресурсов, на которых в нарушение закона продают вейпы несовершеннолетним. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

"Направил в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие обращения по итогам выявленных моей командой более 250 интернет-ресурсов, где сегодня продолжают продаваться детям вейпы в нарушение закона. Всем им грозит блокировка, а фирмам и представителям – штрафы до 300 тысяч рублей", – указал Метелев.

Депутат привел в пример случай девятиклассницы из Новосибирска, когда школьница скончалась после курения вейпа. По его словам, в России примерно каждую неделю умирает подросток при аналогичных обстоятельствах.

Метелев пообещал держать вопрос вейпов на контроле и помогать службам выполнять работу, пока принятые в Госдуме решения не начнут работать в полной мере.

Ранее стоматолог Диана Кулиева предупредила о риске развития рака из-за курения вейпов. По словам эксперта, нельзя допускать, чтобы эмаль постоянно подвергалась перегреву, поскольку она становится менее прочной.

Кроме того, у тех, кто имеет никотиновую зависимость, заметно ухудшается состояние микрофлоры, предупредила Кулиева. Во рту у курящих людей становится больше бактерий, которые приводят к кариесу.

Новые ограничения по продаже вейпов начали действовать в России