Стоматолог предупредила о риске развития рака из-за курения вейпов

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Курение вейпов негативно отражается как на состоянии зубов, так и слизистой, и может провоцировать развитие рака, заявила стоматолог-хирург Диана Кулиева. Об этом сообщает Life.ru.

По словам эксперта, нельзя допускать, чтобы эмаль постоянно подвергалась перегреву, поскольку она становится менее прочной.

"Десны, язык, слизистая оболочка щек очень часто воспаляются, испытывая хроническое температурное воздействие. Разумеется, это приводит к негативным последствиям, в запущенных случаях – к предраковым и онкологическим заболеваниям", – объяснила врач.

Кроме того, у тех, кто имеет никотиновую зависимость, заметно ухудшается состояние микрофлоры, предупредила Кулиева. Во рту у курящих людей становится больше бактерий, которые приводят к кариесу.

Также специалист отметила, что сами жидкости для электронных сигарет состоят из веществ, которые образуют налет на зубах, снижая их устойчивость к кариесогенным бактериям и осложняя уже имеющиеся проблемы.

Кулиева уточнила, что глицерин, пропиленгликоль и никотин снижают секрецию слюны, а также обуславливают появление стоматита и других воспалений.

Те, кто курят вейпы, в перспективе могут столкнуться с зубным налетом, изменением цвета и ухудшением эмали, кариесом, заболеваниями пародонта и нарушением микрофлоры, подытожила стоматолог.

Ранее психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин заявил, что безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения.

Специалист объяснил, что нейронные цепочки, которые обеспечивают поведенческий компонент акта курения, будут получать позитивное подкрепление даже в случае замены обычной сигареты на безникотиновую. Поэтому, считает эксперт, в стрессовой ситуации с большой вероятностью место безникотиновой сигареты займет обычная.



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