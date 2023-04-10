Фото последствий от курения предложили размещать на упаковках вейпов

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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил проработать вопрос пропаганды вреда от употребления вейпов, сообщает телеканал "360".

В частности, он выступил за то, чтобы на пачках вейпов размещали фотографии с последствиями от их употребления. Так парламентарий хочет уберечь подростков от вредной привычки.

"Важно размещать на упаковках вейпа страшные фото с последствиями от курения, по аналогии с сигаретами", – заявил Колунов.

Он напомнил, что зависимость при употреблении данной курительной смеси сопоставима с зависимостью от обычных сигарет. Каждый год число приобщающихся к этой привычке растет на 20–30%, причем в том числе среди подростков.

Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева предложила полностью запретить вейпы на территории России. Это связано с тем, что они становятся популярными у несовершеннолетних.

23 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов, а также сформирует позицию по этому вопросу.

Володин не раз выражал мнение о вреде вейпов. По его словам, в РФ следует ужесточить наказание за продажу этих устройств несовершеннолетним. От родителей и педагогов участились жалобы на то, что дети курят электронные сигареты, подчеркнул председатель ГД.

Володин попросил Мишустина поддержать инициативу о полном запрете продажи вейпов

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