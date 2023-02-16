Минсельхоз предложил блокировать в России сайты по онлайн-продаже вейпов без решения суда

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Министерство сельского хозяйства России разработало законопроект, по которому можно будет блокировать сайты по продаже вейпов и другой никотиносодержащей продукции без решения суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

На сегодняшний день дистанционная продажа табачных и никотиносодержащих товаров запрещена по закону. В Минсельхозе объяснили, что законопроект направлен на блокировку доменных имен, страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, где имеются предложения об онлайн-продаже подобной продукции.

Ранее подобный механизм регулирования уже показал свою эффективность на алкогольном рынке, поделились в министерстве. В данный момент законопроект находится на рассмотрении. В частности, Минпромторг концептуально поддержал эту инициативу. Однако в ведомстве добавили, что необходимо проработать вопрос о блокировке отдельных интернет-страниц продавцов, которые размещены на сайте маркетплейса.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Госдумы обсуждают введение в России обезличенных пачек сигарет. Подобные меры, считают парламентарии, позволят ограничить рекламу и стимулирование продажи табака. Кроме того, это поможет "комплексно подойти" к проблеме потребления никотина, считают в Госдуме.

До этого думский депутат Султан Хамзаев направил письмо на имя руководителя Минздрава Михаила Мурашко с просьбой запретить продажу табачной продукции на заправочных станциях.

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