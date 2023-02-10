Депутат ГД предложил запретить продажу табачной продукции на АЗС

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Думский депутат Султан Хамзаев направил письмо на имя руководителя Минздрава Михаила Мурашко с просьбой запретить продажу табачной продукции на заправочных станциях. Об этом информирует RT.

По словам депутата, за последние годы в РФ были предприняты всевозможные меры, которые направлены на формирование здорового образа жизни в обществе. В перечень задач входит в том числе и снижение потребления табачной продукции.

На данный момент торговля данными изделиями запрещена в культурных, образовательных и медицинских учреждениях, а также на железнодорожных и автомобильных вокзалах и в аэропортах. Однако в российском законодательстве все еще нет должной нормы, регулирующей продажи табачной продукции на автомобильных заправочных станциях.

Хамзаев напомнил, что употреблять табачную продукцию на АЗС запрещено, так как курение представляет опасность на этой территории.

"В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на розничную продажу табачной продукции на территориях автомобильных заправочных станций", – говорится в письме.

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