В Минфине рассказали о последствиях запрета вейпов и жидкостей к ним для экономики

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Полный запрет в России вейпов и жидкостей для них может привести к значительным потерям для бюджета и нелегальному обороту этой продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минфина на запрос парламентариев.

В министерстве уточнили, что поступления акцизов на эти товары составили 6,4 миллиарда рублей, по данным на 1 января 2023 года.

В министерстве подчеркнули, что готовят законопроект о госрегулировании табачного рынка и рынка никотиносодержащей продукции. Документ предполагает административную и уголовную ответственность за нарушение вводимых требований.

Проектом также предлагается установить требования к обязательной регистрации технологического оборудования и его консервации, учету объема производства и оборота табачной продукции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов. Он напомнил, что их курение становится все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.

Позже Роспотребнадзор поддержал эту инициативу. В ведомстве отметили, что положительно оценивают предложения, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения.



В России могут запретить вейпы и электронные сигареты

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