В Госдуме заявили о проведении рейдов по факту продажи вейпов детям

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Проект "Трезвая Россия" организовал мониторинг продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, в рамках инициативы в разных городах России пройдут рейды по выявлению таких фактов, заявил депутат Госдумы РФ и основатель проекта Султан Хамзаев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Со вчерашнего дня запустили по всей стране мониторинг на выявление фактов продажи вейпов, электронных сигарет и всех нагревателей детям. Мы принципиально убеждены и знаем, что такая практика есть, и для обосновательной базы запустили мониторинг в ходе общественного контроля, в ходе рейдов", – сказал он.

По словам Хамзаева, первые рейды в рамках мониторинга прошли накануне. Он отметил, что волонтеры и неравнодушные граждане находят и фиксируют множество подтверждений того, что вейпы беспрепятственно продают детям. Кроме того, рейды будут проводиться с целью выявления контрафактной продукции.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты внести предложения о возможном запрете вейпов. По его словам, их курение в России становится все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.

Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что подготовкой предложений по данному вопросу займется рабочая группа под председательством депутата Петра Толстого. По его словам, запрет вейпов в России будет осуществляться постепенно.

В Роспотребнадзоре идею запрета вейпов поддержали, подчеркнув, что одобряют все инициативы, нацеленные на сохранение здоровья населения.



В Госдуме подготовят предложения по запрету вейпов

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