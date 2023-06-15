В Саратове скончался попавший в реанимацию после курения вейпа подросток

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Подросток, попавший в конце мая в реанимацию после курения вейпа, скончался в больнице Саратова. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что 15-летний мальчик был доставлен в реанимацию областной детской клинической больницы 29 мая. По словам министра здравоохранения области Олега Костина, ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, перед произошедшим он курил вейп в компании знакомых.

"На первое место в патологической картине выходит отек легких. Сердце и легкие не справляются. Дважды сердце отказывалось работать", – писал он в своем телеграм-канале.

Через два дня врачи смогли стабилизировать состояние подростка, но из-за поражения легких и сердца оно оставалось тяжелым, в скором времени его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, отметил Костин.

"Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в ведомстве.

Ранее в Уфе было обнаружено тело 15-летней девочки в подъезде дома. Следователи отмечали, что видимых телесных повреждений на ребенке не было.

Тело девочки обнаружил ее сосед. По словам мужчины, у погибшей изо рта шла пена, а рядом с ней лежали вейп и курительная жидкость.



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