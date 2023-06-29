Госдума утвердила в I чтении штрафы за перевозку вейпов сверх установленной нормы

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Думские депутаты в I чтении утвердили инициативу о штрафах до 25 тысяч рублей за незаконное перемещение по территории РФ вейпов и электронных сигарет сверх установленной нормы, следует из документов в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект в Госдуму внесла группа депутатов от фракций "Единая Россия" и ЛДПР еще 19 января. Они предлагают включить в статью КоАП РФ "Незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции" санкции за незаконное перемещение никотинсодержащих товаров.

Согласно материалам проекта, предлагается штрафовать за перевоз гражданами свыше 200 изделий с нагреваемым табаком или никотиносодержащей продукции с общим объемом такой жидкости более 50 миллилитров на одного человека. Взыскания за такое нарушение будут аналогичны штрафам за незаконное перемещение табачной продукции – от 15 до 25 тысяч рублей. Инициатива также предполагает конфискацию товаров.

Еще в апреле Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Проект также предусматривает запрет оборота ароматизированных жидкостей, включая безникотиновые, которые способны усиливать зависимость.

13 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обратиться в правительство по организации проверок магазинов вейпов.

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