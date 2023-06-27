Минфин выступил против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России

Фото: 123RF/jackf

Минфин не поддерживает повышение минимального возраста продажи алкоголя в России. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

Он объяснил, что в данном вопросе, по его мнению, стоит отталкиваться от Конституции РФ. По ней человек приобретает права, свободы и обязанности, считается взрослым, когда ему исполняется 18 лет.

"Такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе", – сказал Сазанов.

Также статс-секретарь сообщил, что комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос повышения таможенных пошлин на импорт вина в России. Решение могут принять в ближайшие два месяца, добавил он.

До этого в Общественной палате предложили повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, до 21 года. Запрет можно вводить постепенно, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Новые антиалкогольные меры могут ввести в России