В России предложили продавать детское шампанское под другим названием

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Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название для детского шампанского. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что в традиционном понимании шампанское является игристым алкогольным напитком. Продажу так называемого детского шампанского Хамзаев счел прямой рекламой алкогольного напитка. По его мнению, с ранних лет это создает опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.

"Предлагаю запретить использование в России товарного наименования "детское шампанское", а сами эти напитки – безалкогольные, сокосодержащие – оставить в продаже под нейтральным наименованием", – подчеркнул Хамзаев.

Он также предложил запретить предприятиям розничной торговли выкладывать предназначенные для детей товары возле мест размещения алкоголя.

В начале года Хамзаев предложил в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя. Общественный деятель отправил письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

В тексте письма говорилось, что распитие спиртного даже в небольших дозах опасно для здоровья ребенка. По словам автора инициативы, регулярное употребление алкогольной продукции приводит к алкоголизму среди несовершеннолетних.

