В Госдуме оценили вероятность запрета продажи детям ромовой бабы и тирамису

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Депутат Государственной думы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил за ограничение продажи мороженого с алкоголем для несовершеннолетних. Однако он не согласен с тем, что подобные правила можно распространить на конфеты и кондитерские изделия с алкоголем. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ввести ограничение продажи не только спиртного, но и алкогольного мороженого министерство экономического развития и внешних связей Амурской области предложило Минфину РФ. Крепость алкогольного мороженого варьируется от 1,5 до 6%. Несмотря на содержание алкоголя, оно свободно продается в палатках рядом со школами. Такое мороженое могут приобрести несовершеннолетние.

"Там другая история. В конфетах – микродоза, есть такое понятие. Детям они как раз-таки противны изначально. Здесь переигрывать нельзя. Вот ромовая баба – это что такое? Честно говоря, не знаю, не пробовал никогда. Тирамису коньяком пропитывается. Это уже гонения на ведьм. Но когда мороженое с алкоголем – это я не знаю, как правильно объяснить. Это как детская сигарета, детское шампанское. Вы себе представьте, если детское шампанское с алкоголем было бы? Детское мороженое с алкоголем – то же самое", – считает депутат.

Хамзаев не видит вины производителей в том, что мороженое с алкоголем еще не запрещено для продажи детям. Он заметил, что блокировать вероятность реализации подобного товара – задача государства. Однако он считает, что производителям надо разъяснять ситуацию с продажей алкогольного мороженого. Если они не поймут, тогда необходимо заставлять.

Парламентарий добавил, что если реализация мороженого с алкоголем только вводится на рынок, значит, это необходимо блокировать. Он провел аналогию с поступлением в продажу сухого алкоголя и алкогольных коктейлей, которые развили детский алкоголизм и погубили колоссальное количество детских судеб.

В конце октября в России предложили сделать фуд-корты в торговых центрах безалкогольными зонами общественного питания.

По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, на территории России и так много открыто заведений, где взрослые россияне могут провести время и заказать алкогольную продукцию. А на фуд-корты чаще всего приходят семьи с несовершеннолетними детьми. И иногда детям приходится сидеть за обедом с компаниями, потребляющими спиртные напитки.

При этом хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления спиртным может развиться бесплодие. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других болезней.

