В ГД предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуться к работе по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее один из законопроектов на эту тему уже был внесен в Госдуму. По его мнению, необходимо реанимировать работу в данном направлении.

"В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может", – заявил парламентарий.

Он добавил, что сейчас запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 30 субъектах России. Хамзаев подчеркнул, что такая практика успешна.

По его мнению, розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним нужно запретить.

В январе депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18. Согласно законопроекту, запрещается продажа энергетических напитков в детских и молодежных организациях, образовательных и медицинских учреждениях. Также нельзя продавать энергетики в зданиях, где проходят дополнительные занятия для детей.

Запрещается продажа и употребление энергетиков на территории физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурных сооружениях, на всех видах транспорта, на автозаправочных станциях. Также запрещено употреблять энергетики несовершеннолетним на улице.

До этого депутат Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила о необходимости незамедлительно запретить продажу энергетических напитков детям. Депутат отметила, что сама подготовила соответствующий законопроект. Он подразумевает административную и уголовную ответственность для тех, кто продает детям энергетики.