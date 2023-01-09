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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18, сообщили на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

"Настоящий Федеральный закон устанавливает ограничения розничной продажи и потребления безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков на территории Российской Федерации", – сообщается в документе.

Согласно законопроекту, запрещается продажа энергетических напитков в детских и молодежных организациях, образовательных и медицинских учреждениях. Также нельзя продавать энергетики в зданиях, где проходят дополнительные занятия для детей.

Запрещается продажа и употребление энергетиков на территории физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурных сооружениях, на всех видах транспорта, на автозаправочных станциях. Также запрещено употреблять энергетики несовершеннолетним на улице.

Ранее депутат Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила о необходимости незамедлительно запретить продажу энергетических напитков детям. Депутат отметила, что сама подготовила соответствующий законопроект. Он подразумевает административную и уголовную ответственность для тех, кто продает детям энергетики.

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