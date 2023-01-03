14:32Общество
В Госдуме заявили о необходимости незамедлительно запретить продажу энергетиков детям
Фото: depositphotos/heromen30
Депутат Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила о необходимости незамедлительно запретить продажу энергетических напитков детям, сообщает РИА Новости.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал, что депутаты совместно с правительством занимаются разработкой законопроекта, который запретит продавать энергетические и тонизирующие напитки несовершеннолетним. Кроме этого, законопроект подразумевает ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу.
"Сегодня эта проблема не урегулирована, и это альтернатива и алкоголю, и наркотикам – это понимание у нас есть, особенно в отношении несовершеннолетних…", – сказала Останина.
Депутат отметила, что сама подготовила соответствуют законопроект. Этот проект подразумевает административную и уголовную ответственность для тех, кто продает детям энергетики.
"Я сама разрабатываю такой законопроект и намереваюсь внести его сразу после праздничных дней", – заявила Останина.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать запрет на продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Этим займутся Минздрав и Минпромторг.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!