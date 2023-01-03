В Госдуме заявили о необходимости незамедлительно запретить продажу энергетиков детям

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Депутат Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила о необходимости незамедлительно запретить продажу энергетических напитков детям, сообщает РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал, что депутаты совместно с правительством занимаются разработкой законопроекта, который запретит продавать энергетические и тонизирующие напитки несовершеннолетним. Кроме этого, законопроект подразумевает ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу.

"Сегодня эта проблема не урегулирована, и это альтернатива и алкоголю, и наркотикам – это понимание у нас есть, особенно в отношении несовершеннолетних…", – сказала Останина.

Депутат отметила, что сама подготовила соответствуют законопроект. Этот проект подразумевает административную и уголовную ответственность для тех, кто продает детям энергетики.

"Я сама разрабатываю такой законопроект и намереваюсь внести его сразу после праздничных дней", – заявила Останина.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать запрет на продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Этим займутся Минздрав и Минпромторг.

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