Как родителям отучить ребенка от траты денег на вредную еду

Врачи советуют родителям ограничивать ребенка в сладостях и не давать попробовать фастфуд. Но если до подросткового возраста за ним еще как-то можно уследить, то дальше с контролем рациона начинаются проблемы. Можно ли приучить школьника не транжирить деньги на вредную еду? Почему дети тянутся к фастфуду и как их в этом ограничить? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Чаще всего дети пробуют вредное в средних классах, когда становятся более-менее самостоятельными. Так происходит, даже если родители всегда обходили стороной рестораны быстрого питания, а конфеты ребенок видел только по праздникам. Газированные напитки, чипсы и сладости лидируют среди покупок, на которые подростки тратят свои карманные деньги. Причем взрослые порой даже не догадываются о гастрономических предпочтениях своего ребенка.

Для многих детей купить то, что нельзя, – своеобразный ритуал. В этот момент в приоритете не только возможность потратить деньги на вкусную, но вредную пищу. В основном срабатывает желание пообщаться со сверстниками, чье расположение в определенном возрасте становится даже важнее родительского мнения. И если друзья покупают глазированные сырки и чипсы, вряд ли школьник купит ржаную булочку с кунжутом и кефир.

Вдобавок к этим обстоятельствам у подростков в 11–12 лет отменный аппетит – они растут, им требуется много энергии. Здоровый активный ребенок может проголодаться едва ли не сразу после приема пищи. Из-за этого он порой не может дотерпеть до домашнего обеда, а по дороге со школы или после тренировки проще всего купить шоколад или сладкую булочку.

К старшим классам разумный подход к питанию и трате денег возьмет свое. Но пока сын или дочь не стали благоразумнее, родители будут находить в их карманах чеки с перечнем вредных продуктов. Можно ли контролировать траты подростка на расстоянии? Если дети расплачиваются картами, родители легко отследят все покупки. С наличными сложнее, обычно они расходуются бесконтрольно. Поэтому лучше всего завести школьнику электронный кошелек.

Также родители имеют право поставить запрет на покупку сладостей в школьных буфетах. Это важная мера, но многие соблазны подстерегают подростков за стенами образовательных учреждений. Поэтому остается полагаться лишь на сознательность детей.



Диетологи уверены: ограничения и выговоры не выход из ситуации. Чтобы привить ребенку здоровый образ жизни, важно достучаться до его сознания. Без нравоучений, конечно, не обойтись, но строить общение лучше не на запретах. Легко найти факты и статистику и поделиться этими знаниями. Например, больше половины современных детей страдают от лишнего веса и ожирения. Кому захочется попасть в такую статистику?

Пока дети не выросли, они все-таки выполняют требования родителей. Но для подростков взрослые чаще всего не авторитет. В таком случае можно обратиться за помощью к кому-то, чье мнение для ребенка многое значит. Чаще всего это тренеры в спортшколах и хореографы в танцевальных кружках. У них всегда найдутся убедительные слова для тех, кто подсел на вредную еду.

Хорошо бы отвести ребенка к гастроэнтерологу, но для этого все-таки необходим веский повод. Так что лучше, если до этого не дойдет. Рассказать о вреде сладостей и чипсов может и педиатр.

Впрочем, врачи настроены оптимистично: если в семье есть культ здорового и вкусного питания, вряд ли увлечение ребенка нездоровой пищей затянется надолго.

