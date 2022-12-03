Как правильно реагировать на длинные рассказы ребенка

Иногда истории, которыми делятся дети, вечно чем-то занятым взрослым кажутся бесконечно длинными. Почему не надо прерывать маленького рассказчика? В каких случаях следует проявлять деликатность? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Представьте, что папа подходит к начальнику, чтобы спросить совета или обсудить сложности, возникшие при выполнении работы. "Ой, перестаньте, Петр Петрович, – раздраженно бросает руководитель. – Вечно вы с вашими глупостями, а мне, между прочим, Иван Иванович пишет, я занят".

Или же мама делится за ужином событиями дня и слышит от домочадцев: "Ну что ты все трещишь?! Отдохнуть от тебя не удается". Понравятся ли взрослым такие ситуации? Так вот с детьми общение порой строится именно таким образом.

Что чувствует ребенок, когда от него отмахивается значимый для него взрослый? Неловкость, стыд за то, что ляпнул что-то. Это чувство откладывается в сознании, даже если ребенку подробно объяснили, почему этот разговор случился не вовремя. Поскольку семья – это маленькая модель общества, то, возможно, в будущем он не решится лишний раз открыть рот на публике.

Конечно, мы не роботы, а обычные люди со своими непростыми характерами. Нереально всегда быть в хорошем расположении духа. Например, взрослый приходит домой с работы, загруженный служебными проблемами и уставший от долгой дороги. Едва открывается дверь, как ребенок обрушивает на него поток информации. Возможно, он ждал с самого утра, когда же можно все рассказать, посоветоваться, похвастаться. В такой ситуации среднестатистический родитель скажет: "Отстань, не приставай, отец устал" или "Дай маме переодеться – я только дверь открыла".

Понятно, что взрослый к концу дня уже и без общения с ребенком переполнен информацией и эмоциями. Возможно, он чем-то расстроен, да и просто не готов к контакту. Но отталкивать детей, которые ждали нас ради того, чтобы поделиться сокровенным, нельзя.



Бывает, родители срываются на ребенка, когда он бесконечно пересказывает подробности интересного для себя события, раз за разом возвращаясь к некоторым деталям. Мама с папой до поры до времени слушают его со скучающим видом, а потом срываются.

Обычно больше всего информации обрушивается на родителей в наиболее неподходящий момент. Например, утром, перед выходом на работу, в школу или в сад. Или же когда на плите убежал суп и надо срочно ликвидировать последствия этого маленького ЧП. Конечно, хорошо, когда родителям в процессе воспитания удалось вовремя обозначить свои границы и дети знают, когда лучше не тревожить взрослых. Прекрасно, если в семье существует традиция задушевных разговоров за вечерним чаем или перед сном. Но придержать рассказ иной раз тоже бывает сложно.

Так что не имеет смысла отмахиваться от ребенка, как бы мы ни устали. Всегда есть возможность обуздать эмоции и попросить немного подождать с рассказом, без резких слов и упреков. Дети не умеют долго обижаться, но и период, когда они готовы чем-то делиться с родителями, тоже не затянется. Такая откровенность важна, особенно в подростковый период, когда школьники закрываются от родителей в своем мире. Мы прикладываем так много усилий, чтобы быть в курсе всего происходящего с детьми. И поэтому непозволительно отмахиваться от них, когда они идут к нам с открытым сердцем.

