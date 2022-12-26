Эксперт предложил пересмотреть состав энергетиков вместо запрета детям

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать запрет на продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Этим займутся Минздрав и Минпромторг. Кроме того, молодежь планируют привлекать к здоровому образу жизни через информационные кампании в соцсетях и СМИ. Разбираемся, как энергетики влияют на здоровье детей и что ждет ретейлеров в случае введения запрета.



Небезобидный напиток

Минздрав совместно с Минпромторгом займутся проработкой запрета на продажу энергетиков не достигшим совершеннолетия россиянам. Соответствующее поручение министерствам дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки", – говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое прошло 23 декабря.

Ведомства также должны проработать вопрос об ограничении максимального объема тары такой продукции до 0,5 литра. Кроме того, Голикова поручила создать рабочую группу, которая создаст план привлечения молодежи к здоровому образу жизни через СМИ и соцсети.

Ранее с инициативой запретить рекламу энергетиков и их продажу несовершеннолетним россиянам выступили в РПЦ. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов отметил, что подростки зачастую смешивают бодрящие напитки с алкоголем. Это оказывается первым шагом к употреблению иных психоактивных веществ, полагает священнослужитель.





Федор Лукьянов председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Мы считаем, что в настоящий момент имеющегося государственного регулирования распространения энергетических напитков недостаточно. Массовая доступность этих веществ формирует представление о них как о безобидном явлении, не обладающем негативным эффектом, влияющим на состояние здоровья. Это не так.

Сейчас продажа безалкогольных энергетиков несовершеннолетним запрещена более чем в 20 российских регионах. В частности, в Московской, Ивановской, Ленинградской, Вологодской, Курской, Костромской, Белгородской и Амурской областях. В ноябре этого года запрет на продажу энергетиков и зажигалок ввели для детей в Татарстане. За нарушение правил грозит административный штраф от 3 000 до 5 000 рублей, должностным лицам – от 30 000 до 50 000 рублей, юридическим лицам – от 100 000 до 150 000 рублей.



От аллергии до язвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха считает, что борьбу за здоровье лучше начинать с производителей энергетиков. В частности, работать над составом напитков, чтобы они были одновременно бодрящими и невредными. Об этом специалист рассказал Москве 24.

По его словам, с введением запрета отрасль может сильно просесть, поскольку около половины потребителей энергетиков – несовершеннолетние. Однако для крупных магазинов это не будет проблемой.





Сергей Илюха член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ретейла Эта категория (напитков. – Прим. ред.) для крупных магазинов вообще незначимая, где-то единица процентов или даже меньше в товарообороте, а для магазинов около парка, например, где собирается молодежь, это может оказаться существенным.

По мнению эксперта, отрасль попытается сохранить прежний уровень продаж. "Все зависит от того, как быстро будет включена связка "запрет и санкции" за нарушение", – объясняет он.

Если механизм привлечения ретейлеров к ответственности не будет прописан, то какое-то время магазины продолжат продавать энергетики, не замечая ограничения, прогнозирует специалист.

В свою очередь, психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью с Москвой 24 отметил, что безалкогольные энергетики могут вызвать у неокрепшего подросткового организма развитие различных болезней.





Алексей Казанцев психиатр-нарколог Поражается сердечно-сосудистая система, поджелудочная железа, могут быть аллергические реакции, обострения различных хронических заболеваний, например бронхиальной астмы, гастриты, а дальше язвы, панкреатит с развитием сахарного диабета.

Помимо того, могут проявиться наследственные заболевания. По словам Казанцева, энергетики содержат кофеин и таурин, которые активируют сердечно-сосудистую систему и негативно сказываются на ней. "К тому же эти вещества совмещаются с подсластителями. Подростку вкусно, сладко, он не может контролировать количество выпитого напитка", – комментирует нарколог.

Употребление энергетиков вместе с алкоголем может привести к инфарктам. По словам эксперта, такие случаи ранее уже регистрировались в мире.

