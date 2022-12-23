Голикова поручила проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Кроме того, Голикова предложила разместить на тарах энергетиков соответствующую маркировку и ограничить максимальный объем напитков до 0,5 литра.

Она поручила сформировать рабочую группу для создания дорожной карты по формированию приверженности здоровому образу жизни молодых людей. По ее мнению, это можно сделать с помощью проведения в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за здоровый образ жизни.

Документ рекомендует Минкультуры, Минцифры, Минспорту и Росмолодежи при трансляции массовых мероприятий включать в рекламу информацию по мотивации к здоровому образу жизни.

Ранее эксперты заявили, что для прививания ребенку здорового образа жизни важно достучаться до его сознания. Например, в случае подростков можно попросить помощи у кого-то, чьему мнению они доверяют. Чаще всего это тренеры в спортшколах и хореографы в танцевальных кружках.



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