Большинство россиян не занимаются закаливанием – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на то что многие россияне любят нырять в прорубь в Крещение, большинство граждан РФ все же никак не закаляет свой организм. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", который провел соответствующий опрос.

Так, порядка 31% респондентов заявили, что закаливанием не занимаются, поскольку у них есть "проблемы поважнее". Другие же (13%) объяснили это тем, что им просто некогда, поскольку у них постоянно болеют дети и нет времени на какие-то упражнения.

Были и те, кто изъявил желание закаляться, однако посетовал на отсутствие необходимых знаний, причем смущает их именно большое количество рекомендаций в интернете, порой противоречащих друг другу. Таких оказалось 8%.

Среди опрошенных однозначно ответили, что закаляются и занимаются спортом, всего 4%. Тем не менее треть россиян признались, что не закаляются, но все же стараются вести здоровый образ жизни.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предостерег людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями от экспериментов с холодным душем. Он объяснил, что при погружении в холодную воду у человека может возникать спазм, в том числе коронарных артерий, что чревато негативными последствиями.



"Доктор 24": холодный или прохладный душ

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