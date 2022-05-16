Врач рассказал, кому опасно принимать холодный душ

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В сезон отключения горячей воды людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит экспериментировать с холодным душем. Остальные категории людей, принимая водные процедуры под холодной водой, могут за свое здоровье не опасаться. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
"Опасности холодного душа ровно такие же, как если вдруг человек падает в холодную воду, ныряет в прорубь. У всей этой истории есть одна группа риска – люди, склонные к спазмам при наличии каких-то сердечно-сосудистых заболеваний", – пояснил специалист.
Он отметил, что при внезапном погружении в холодную воду у человека может возникать спазм, в том числе коронарных артерий.
"Обычному человеку от этого ничего не будет, а у человека, который страдает ишемической болезнью сердца, не лечится, плохо принимает препараты, есть шансы, что выйдет какая-нибудь неприятность", – добавил Хухрев.
В остальных случаях людям ничего не грозит. Во многом это объясняется тем, что вряд ли человек будет находиться в холодной воде полчаса. Вероятнее всего, он постарается быстро ополоснуться, что не может привести к появлению серьезных проблем со здоровьем.
Врач также убежден, что особая подготовка к сезону отключения горячей воды здоровому человеку не потребуется.
"Две недели готовиться, чтобы две недели мыться? Подготовиться можно только морально, что все пройдет, и купить проточный водонагреватель", – подчеркнул Хухрев.
Специалист признал, что холодные обливания полезны для здоровья. Однако речь идет о регулярном выполнении таких упражнений, а не о двух неделях закаливания.
"Математически эту пользу сложно просчитать, но в целом, если человек регулярно обливается водой хотя бы комнатной температуры, есть многочисленные наблюдения, что такой человек и бодрее, и болеет реже. Никакого вреда от таких регулярных занятий я не вижу. Но раз в две недели пообливаться, а потом опять не обливаться – в этом пользы никакой нет", – заключил терапевт.
Ранее сообщалось, что в Москве начались плановые отключения горячей воды. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что ежегодно отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона, в рамках подготовки к новому. Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 000 километров сетей.
Плановые отключения горячей воды начались в Москве
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