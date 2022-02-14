Врач рассказал о влиянии двух недель закаливания на организм

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Доктор Эрик Берг рассказал, что станет с организмом, если в течение двух недель ежедневно принимать холодный душ. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Популяризатор здорового образа жизни отметил, что влияние холодной воды способствует выработке большего числа антиоксидантов. Эти элементы понижают риск развития онко- и иных заболеваний.

"Кратковременное воздействие холодной воды вызывает выработку большего количества моноцитов и лимфоцитов, которые борются с патогенами", – отметил Берг.

Одновременно с этим у человека повышается норадреналин. Недостаток этого гормона отмечается у людей с депрессией и дефицитом внимания. Кроме того, холодный душ может понижать кортизол, ответственный за стресс.

На физиологическом уровне воздействие холода провоцирует выработку бурого жира. Он помогает худеть за счет ускорения обмена веществ и потери белого жира. Бурый жир также повышает чувствительность организма к инсулину.

Берг добавил, что к закаливанию необходимо переходить постепенно. Температуру воды следует понижать с привычной теплой на несколько градусов каждый день.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина ранее рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание при похудении. Она отметила, что следует добавить в рацион куриную грудку в сочетании с красным перцем. Кроме того, уместным будет чай с мятой.

