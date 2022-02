Диетологи назвали продукты, ускоряющие процесс старения

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Диетологи назвали продукты, употребление которых провоцирует ускорение старения организма. Об этом сообщает портал Eat This Not That!.

По словам эксперта Тристы Бест, из-за употребления некоторой пищи организм может состариться на 10 лет раньше.

Специалист уточнила, что к таким продуктам относятся полуфабрикаты. В них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и вредные вещества, которые в совокупности могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.

Диетолог Кайли Иванир отметила, что ускорение старения вызывает и отсутствие клетчатки в рационе. Ее ежедневное потребление обуславливает качественное пищеварение и контроль за уровнем холестерина. Рекомендуется добавить к завтраку овсянку, а к обеду – фасоль.

Для здоровья кишечника рацион также можно расширить пробиотиками. Хорошее состояние пищеварительной системы поддержит кожу и общее здоровье организма.

Специалист-диетолог Джанет Колман напомнила о негативном влиянии сахара на состояние кожи и организма в целом. Из-за чрезмерного потребления данного продукта снижается активность человека, а также провоцируется дополнительный набор веса, в том числе среди пожилых людей.

