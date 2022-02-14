Диетологи назвали продукты, ускоряющие процесс старения

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Диетологи назвали продукты, употребление которых провоцирует ускорение старения организма. Об этом сообщает портал Eat This Not That!.
По словам эксперта Тристы Бест, из-за употребления некоторой пищи организм может состариться на 10 лет раньше.
Специалист уточнила, что к таким продуктам относятся полуфабрикаты. В них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и вредные вещества, которые в совокупности могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.
Диетолог Кайли Иванир отметила, что ускорение старения вызывает и отсутствие клетчатки в рационе. Ее ежедневное потребление обуславливает качественное пищеварение и контроль за уровнем холестерина. Рекомендуется добавить к завтраку овсянку, а к обеду – фасоль.
Для здоровья кишечника рацион также можно расширить пробиотиками. Хорошее состояние пищеварительной системы поддержит кожу и общее здоровье организма.
Специалист-диетолог Джанет Колман напомнила о негативном влиянии сахара на состояние кожи и организма в целом. Из-за чрезмерного потребления данного продукта снижается активность человека, а также провоцируется дополнительный набор веса, в том числе среди пожилых людей.
Врач-диетолог Алексей Ковальков ранее назвал напитки, которые помогут человеку в диете для похудения. Для поддержки снижения веса следует употреблять чай и кофе – содержащийся в них кофеин стимулирует удельный основной обмен в организме.
"Доктор 24": какие продукты нужно добавлять в рацион раз в 7 дней
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