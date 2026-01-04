Собянин рассказал о поддержке Донецка и Луганска

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва продолжает поддерживать Донецк и Луганск, сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Так, с 2022 по 2025 годы там восстановили 1100 километров инженерных сетей и более 2,6 миллионов квадратных метров дорог. В 2026 году эта работа будет продолжена, отметил мэр.

Собянин рассказал, что даже в праздники в Донецке и Луганске днем и ночью работают аварийные бригады коммунальных служб столицы. Так они оказывают помощь местным работникам в прохождении отопительного сезона. Кроме того, специалисты очень быстро чинят повреждения.

Кроме того, Москва помогает восстанавливать инфраструктуру в Донецке после украинских обстрелов. Также там круглые сутки развозят воду.

В конце 2025 года в городе завершились работы на многих важных объектах, добавил градоначальник. Например, был проведен капремонт здания поликлиники, которое построили в Донецке в 1950 году. Теперь там новые инженерные системы.

В Луганске отремонтировали здание музыкальной школы. Оно было воссоздано практически полностью. В школе появились новые классы, безбарьерная среда для маломобильных граждан, концертный зал.

По словам мэра, сейчас в Донецке восстанавливается здание школы, которая пострадала в 2014–2023 годах. При этом основные работы завершены, скоро начнется отделка и благоустройство. Дети смогут прийти туда уже в новом учебном году.

Ранее стало известно, что жители столицы также собирают гуманитарные грузы для бойцов. Например в зону СВО передадут новый гуманитарный конвой, собранный москвичами из ВАО. Горожане собрали военнослужащим медикаменты и медицинскую мебель, бытовую технику, инструменты, продукты питания.

Кроме того, в груз вошли такие предметы, как дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил, 10 раций и 10 антидроновых покрывал. Общий вес гуманитарной посылки составил 17 тонн.

