28 ноября, 09:00

Новый гуманитарный конвой отправится из ВАО в зону СВО

Фото: объединение культурных и досуговых центров Восточного административного округам

Новый гуманитарный конвой отправится из ВАО в зону СВО, передает портал мэра и правительства Москвы.

В состав груза вошли медикаменты и медицинская мебель, бытовая техника, инструменты, продукты питания и многое другое. Кроме того, по запросу бойцов для отправки были подготовлены дизельный генератор, 20 обогревателей, восемь бензопил, 10 раций и 10 антидроновых покрывал. Всего общий вес гуманитарной помощи составил 17 тонн.

Собирали гуманитарную помощь в волонтерском штабе округа по адресу улица Мироновская, дом 2. Для того чтобы сделать пожертвования удобными для транспортировки, активисты отсортировали и упаковали их.

Жители округа, в свою очередь, приняли участие в создании блиндажных свечей и маскировочных сетей. Занятия для них проводили в центре волонтерства и добровольчества "Дом друзей", который находится на Открытом шоссе, доме 6. В груз вошли 15 килограммов свечей и 30 маскировочных сетей.

Кроме того, в округе прошла акция по отправке писем и талисманов участникам СВО. Изготовить символические обереги могли все желающие под руководством педагогов. Также принимались заранее написанные письма в конвертах. В результате было отправлено 156 талисманов и написано 280 писем.

Всего с начала 2025 года волонтерский штаб ВАО направил в зону СВО семь конвоев. Около 220 тонн гуманитарной помощи было передано бойцам, детским домам и госпиталям ДНР.

С 2022 года было организовано 43 гуманитарных конвоя, их общий объем – более 525 тонн. В 2024 году на базе штаба был открыт центр "Дом друзей", в котором занимаются поддержкой участников СВО. Волонтеры изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети и нашлемники, а также собирают гуманитарную помощь.

Узнать больше о работе волонтеров и присоединиться к акциям можно по телефону +7 (499) 168⁠-35⁠-33.

Ранее сообщалось, что активисты молодежной палаты Гагаринского района Москвы в этом году совершили 8 гуманитарных рейсов в зону СВО и новые регионы России. Они доставили более 10 тонн грузов.

Помощь активистов адресована не только военнослужащим, но и мирному населению. Во время одной из поездок волонтеры познакомились с людьми, которые потеряли имущество и близких. Это побудило добровольцев расширить гуманитарную миссию и создать проект "Дети Донбасса: сила в единстве", включающий не только гумпомощь, но и патриотические мероприятия.

