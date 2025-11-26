Молодежь Гагаринского района собрала более 10 тонн грузов для участников СВО

Фото: пресс-служба управы Гагаринского района города Москвы

Активисты молодежной палаты Гагаринского района Москвы в этом году совершили 8 гуманитарных рейсов в зону СВО и новые регионы России. Они доставили более 10 тонн грузов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Волонтерская работа в районе ведется уже несколько лет и объединяет сотни людей. Один из добровольцев – аспирант МГУ имени Ломоносова Илья Ермолкин, который еще в детстве вместе с одноклассниками посещал больницы и ветеранские центры.

В 2023 году молодой человек присоединился к гуманитарной группе "Пересвет-9" и за 1,5 года с коллегами объездил почти всю зону спецоперации, а также Белгородскую и Курскую области, помогая не только военным, но и госпиталям и гражданским центрам. Став участником молодежной палаты, Ермолкин поделился опытом с другими, что положило начало для нового этапа добровольческой деятельности в районе.

Помощь активистов адресована не только военнослужащим, но и мирному населению. Во время одной из поездок волонтеры познакомились с людьми, которые потеряли имущество и близких. Это побудило добровольцев расширить гуманитарную миссию и создать проект "Дети Донбасса: сила в единстве", включающий не только гумпомощь, но и патриотические мероприятия.

В частности, в августе волонтеры доставили груз в Донецк для Лидии Ковалевой, которая воспитывает более 40 приемных детей. Ее семье передали средства гигиены, бытовую технику, воду и другую гумпомощь.

По словам Ермолкина, волонтеры рады отклику на их инициативу. За время существования проекта удалось объединить свыше 100 людей из разных регионов страны.

Неравнодушные москвичи также могут передать гуманитарные посылки. Сделать это можно по будням с 10:00 до 14:00 по адресу Ленинский проспект, дом 60/2, подъезд 5.

Между тем волонтерский центр в Восточном Дегунине уже 2,5 года помогает бойцам спецоперации, отправляя гуманитарные грузы на фронт и в военные госпитали. Всего активисты направили более 110 грузов. В середине ноября они отправили очередную партию, которая включала в себя устройство для обнаружения и идентификации дронов, 8 маскировочных сетей, носки и сладости.