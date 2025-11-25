Москвичи помогли бойцам СВО в рамках благотворительной акции "Сила поддержки"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи направили участникам СВО и жителям приграничных и новых регионов почти 9,5 миллиона рублей в рамках завершившейся акции "Сила поддержки". Она проходила на сайте городской программы лояльности "Миллион призов" с 5 сентября по 23 ноября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Во время акции горожане переводили в фонд "Народный фронт. Все для победы!" баллы, полученные за активное участие в электронных проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом" и других. Каждый балл равен одному рублю.

В знак благодарности за участие в благотворительной акции все участники могут получить сувенир из уникальной новогодней коллекции со скидкой в 500 баллов. Ознакомиться с ассортиментом памятных подарков москвичи могут на сайте "Миллион призов" в конце ноября. Скидка автоматически появится в карточках сувениров.

На деньги, собранные во время акции, для бойцов спецоперации закупят технику, автомобили, амуницию и медикаменты, а для мирных граждан – предметы личной гигиены, продукты питания, одежду, стройматериалы и другие товары.

Российским военным, находящимся на передовой, также помогают столичные предприниматели. Они отправляют им одежду, обувь, одеяла и подушки. Например, владельцы строительного маркета передали военнослужащим десятки комплектов постельного белья, а сотрудники продуктовых магазинов дополнительно направили термобелье, сапоги и 200 пар носков.