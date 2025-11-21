Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:35

Общество

Предприниматель из Царицына собирает для бойцов СВО большие гуманитарные грузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владелец техцентра по ремонту авто в районе Царицыно Станислав собирает гуманитарную помощь для участников СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мужчина присоединился к волонтерской группе примерно 1,5 года назад. Группа формирует посылки в зону СВО по запросам: добровольцы напрямую связываются с бойцами и узнают, что им сейчас нужно.

"Единственный способ определить будущее – создать его своими руками! Присоединяйтесь к благотворительной организации "Я человек", – призвал Станислав.

Все гуманитарные грузы для бойцов являются сезонными. Например с наступлением холодов военным требуется теплая одежда, техника для обогрева помещений и готовки. Станислав закупил для солдат 10 мощных дизельных отопителей, 20 портативных газовых плит и 80 туристических газовых цанговых баллонов. Предприниматель также положил в посылки 150 пар термоносков.

С первых дней проведения спецоперации владельцы столичных магазинов, ТЦ, автосалонов и прочих заведений регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что волонтерский центр на Дубнинской улице в районе Восточное Дегунино за 2,5 года отправил в зону СВО свыше 110 гуманитарных грузов. Волонтеры центра также изготавливают маскировочные сети и накидки.

В свою очередь, добровольцы фонда "Дела важнее слов" в Зеленограде также регулярно передают бойцам СВО медикаменты, средства гигиены и защиты, продукты питания и амуницию. Всего было собрано и доставлено военным более 400 тонн грузов.

Москвичам рассказали о мерах поддержки бойцов СВО

Читайте также


обществогород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика