Предприниматель из Царицына собирает для бойцов СВО большие гуманитарные грузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владелец техцентра по ремонту авто в районе Царицыно Станислав собирает гуманитарную помощь для участников СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мужчина присоединился к волонтерской группе примерно 1,5 года назад. Группа формирует посылки в зону СВО по запросам: добровольцы напрямую связываются с бойцами и узнают, что им сейчас нужно.

"Единственный способ определить будущее – создать его своими руками! Присоединяйтесь к благотворительной организации "Я человек", – призвал Станислав.

Все гуманитарные грузы для бойцов являются сезонными. Например с наступлением холодов военным требуется теплая одежда, техника для обогрева помещений и готовки. Станислав закупил для солдат 10 мощных дизельных отопителей, 20 портативных газовых плит и 80 туристических газовых цанговых баллонов. Предприниматель также положил в посылки 150 пар термоносков.

С первых дней проведения спецоперации владельцы столичных магазинов, ТЦ, автосалонов и прочих заведений регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что волонтерский центр на Дубнинской улице в районе Восточное Дегунино за 2,5 года отправил в зону СВО свыше 110 гуманитарных грузов. Волонтеры центра также изготавливают маскировочные сети и накидки.

В свою очередь, добровольцы фонда "Дела важнее слов" в Зеленограде также регулярно передают бойцам СВО медикаменты, средства гигиены и защиты, продукты питания и амуницию. Всего было собрано и доставлено военным более 400 тонн грузов.