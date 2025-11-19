Участники СВО и общественники выступили на форуме "Герой моего района" в Москве

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

В Центре профессионального и карьерного развития прошел патриотический форум "Герой моего района". В рамках мероприятия ветераны СВО, спасатели и спортсмены встретились со столичной молодежью, передает портал мэра и правительства Москвы.

Форум стал частью одноименного проекта, в рамках которого уже записано более 140 интервью с участниками СВО, волонтерами и педагогами. Гости мероприятия смогли лично пообщаться с героями, задать им вопросы и узнать об их примерах для подражания, отметила замруководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.

Среди почетных гостей были ветераны – участники СВО, которые после завершения службы занимаются патриотическим воспитанием и помогают семьям военнослужащих. В их числе – руководитель подразделения патриотического воспитания и спортивного развития "Гюрза" и член Ассоциации ветеранов СВО Москвы Алексей Сапрыгин и замруководителя Ассоциации ветеранов СВО Москвы Андрей Карасев.

В рамках форума отдельное внимание было уделено общественной и волонтерской деятельности. Перед участниками выступили руководитель гуманитарного проекта "Русский Донбасс" Анна Щелкушкина и представитель Российского государственного социального университета Денис Уваркин, которые подробно рассказали о своей работе по поддержке фронта и жителей новых регионов.

Спортивную составляющую представил советский футболист и тренер Анатолий Коробочка, член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА. Он регулярно проводит турниры с участием ветеранов, кадетов и молодежи.

По словам директора центра Евгения Андриенко, проект "Герой моего района" был запущен активистами в 2022 году и с тех пор развился от студенческой инициативы до полноформатной городской программы.

Программа форума включала в себя масштабную выставочную часть. Большой интерес у посетителей вызвали фотовыставка портретов участников СВО и экспозиция обмундирования спасателей.

Одним из экспонатов стала пожарная машина, где специалисты МЧС демонстрировали оборудование и подробно рассказывали о своей работе. Дополнительно для гостей были организованы патриотические мастер-классы и обучающие занятия по основам тактической медицины.

Миссия проекта "Герой моего района" – патриотическое воспитание нового поколения через демонстрацию примеров героизма современников.

Центр профессионального и карьерного развития объединяет студенчество 60 московских вузов, предлагая комплексные возможности для профессионального роста: от получения практического опыта и развития личностных компетенций до построения успешной карьерной траектории в столице.

Ранее сообщалось, что музей под открытым небом на Красной площади, посвященный героям Великой Отечественной войны, посетили участники СВО – представители ратных династий. Среди них Александр Кряжев, Иван Бондюков, Эльдар Шарипов и Александр Шелковой, продолжившие семейные традиции службы Родине.