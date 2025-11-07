Собянин: участники СВО посетили музей, открытый в память о параде 1941 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Музей под открытым небом на Красной площади, посвященный героям Великой Отечественной войны (ВОВ) и параду 1941 года, посетили участники специальной военной операции (СВО) – представители ратных династий, продолжившие семейные традиции службы Родине, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Среди них – Александр Кряжев, правнук защитника Москвы, служившего в войсках противовоздушной обороны (ПВО). В 2022 году он участвовал в волонтерской миссии "Молодой Гвардии Единой России" в Мариуполе, а затем стал бойцом подразделения аэроразведки.

Иван Бондюков, потомок пулеметчика, павшего при освобождении Польши, посвятил жизнь Воздушно-десантным войскам (ВДВ). Он прошел горячие точки Сирии, участвовал в боях за Гостомель, Изюм, Попасную, а сейчас руководит центром военно-патриотического воспитания "Вершина".

Эльдар Шарипов, внук артиллериста, дошедшего от Москвы до Праги, организовал 16 пунктов помощи и отправил более 80 тонн гуманитарных грузов беженцам Донецкой Народной Республики (ДНР). Жена его прадеда Магинур Абдулловна была труженицей тыла. Внук же стал офицером и участником СВО.

Александр Шелковой, представитель ратной династии Рябоконь-Шелковых, чей дед дошел до Берлина, командовал группой бойцов во время штурма, получил ранение, но удержал позиции. На фронт мужчина отправился добровольно.

Собянин подчеркнул, что эти примеры преемственности поколений вызывают глубокое уважение и демонстрируют верность традициям служения Отечеству.

Немногим ранее мэр поздравил ветеранов и жителей столицы с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади. По его словам, героизм и стойкость защитников Родины никогда не забудутся.

Ранее сообщалось, что московские театры и культбригада Москонцерта активно поддерживают бойцов СВО и их семьи, проводя выступления на новых территориях и в пунктах временного проживания. С начала деятельности было организовано свыше 1 100 мероприятий для более чем 155 тысяч зрителей.