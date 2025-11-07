Почти 15 тонн гумпомощи отправили студенты столичных колледжей в зону СВО

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Почти 15 тонн гуманитарной помощи и более 25 тысяч писем и видеопоздравлений отправили студенты столичных колледжей в зону СВО с начала 2025 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Учащиеся шьют одежду, плетут маскировочные сети и выступают в больницах и госпиталях.

Например, в октябре волонтеры Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина собрали гумгруз для участников спецоперации для жителей новых регионов.

В свою очередь, учащиеся колледжа сферы услуг № 10 испекли и отослали на передовую печенье. В политехническом колледже № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина собрали компактные наборы для быстрого завтрака.

"Мы регулярно проводим благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО и их семей. В этот раз участие приняли первокурсники, которые вместе со своим наставником приготовили печенье", – отметила директор колледжа сферы услуг № 10 Екатерина Писарик.

По ее словам, акция символизирует единство, взаимопомощь, доброту и честность.

Студенты и педагоги колледжа малого бизнеса № 4 навестили военнослужащих в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Студенты медицинского колледжа № 6, технологического колледжа № 21 и политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова, технологического колледжа № 21 также оказывают поддержку.

Кроме того, технологический колледж № 34 совместно с управой района Нагатино-Садовники изготовил и передал 150 комплектов постельного белья для многопрофильной больницы в Санкт-Петербурге. Еще несколько комплектов направили в военный госпиталь Белгородской области.

В образовательном комплексе градостроительства "Столица" собирают продукты, медикаменты и вещи первой необходимости. Свыше 100 единиц техники собрали в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева.

Также в Институте среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского Московского городского педагогического университета собрали и отправили на передовую более 250 килограммов гумгруза.

Как сообщалось ранее, волонтеры организации "Под защитой" с момента ее образования передали в зону СВО более 319 тонн гумпомощи. Сейчас в организации "Под защитой" уже более 60 человек. В частности, в очередную партию груза вошли лекарства и перевязочные материалы, окопные свечи, постельное белье и другое.