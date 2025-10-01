Более девяти тонн гумпомощи доставили в Мариуполь в рамках проекта "Время добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московские волонтеры доставили свыше девяти тонн гуманитарной помощи для жителей и социальных учреждений Мариуполя. Это было сделано в рамках осеннего сезона волонтерского проекта "Время добра", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией добровольцы передали в регионы продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей и канцелярские принадлежности к учебному году, гигиенические изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

Гумпомощь, которая предназначалась населению Мариуполя, собирали в штабах проекта "Москва помогает". Некоторые вещи москвичи также передали через "Домики добра", которые работали на фестивальных площадках в рамках проекта "Лето в Москве".

В груз, помимо прочего, были добавлены товары для детей. Их в рамках акции "Соберем ребенка в школу" доставил отдел по делам молодежи Московской (городской) епархии.

Кроме того, в сборе и направлении гумпомощи участвовали столичные вузы. В частности, необходимые вещи жителям региона передали представители Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Государственного университета по землеустройству, Московского авиационного института, Московского государственного лингвистического университета, Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, Российского биотехнологического университета, Национального исследовательского университета "Московский институт электронной техники", Института международных экономических связей и других учебных учреждений столицы.

Волонтеры передали в Мариуполь коробки с продуктами питания, сладости, питьевую воду, средства личной гигиены и постельное белье. Также помощь собирали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Им привезли памперсы и одноразовые пеленки. Участникам специальной военной операции направили газовые баллончики, армированный скотч и влажные полотенца.

Для детей добровольцы собирали питание, одежду, средства личной гигиены, игрушки, настольные игры и пазлы. Кроме того, в регионы отвезли книги и развивающие конструкторы. К новому учебному году школьникам подарили тетради, наборы для первоклассников, ручки, простые и цветные карандаши, наборы фломастеров, пластилин, цветные бумагу и картон, ножницы, линейки, точилки, пеналы, рюкзаки для девочек и мальчиков, бумагу и файлы.

Вместе с тем одной из мариупольских семей, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры специально направили памперсы, средства для стирки, упаковки со специальной смесью и другие продукты питания. Также добровольцы побывали в региональном социальном учреждении, где живут пожилые люди. Из Москвы для них также привезли необходимую гуманитарную помощь.

Горожан, которые хотят помочь жителям приграничных и новых регионов, ждут в штабах "Москва помогает". Всего в столице работает 15 пунктов приема. Москвичи могут воспользоваться ближайшим к дому или работе штабом, их адреса представлены на сайте проекта. Принести продукты питания, средства личной гигиены, новую одежду и обувь, детские товары и многое другое могут все желающие.

Также военнослужащим в зоне СВО активно помогают музыканты из Москвы. Симфонический оркестр "Русская филармония" уже передали бойцам 182 тонны гуманитарной помощи. Музыканты регулярно организовывают сборы гумпомощи, передавая на фронт воду, медикаменты, одежду, еду, противодроновые детекторы, радиосистемы и прочие инструменты.