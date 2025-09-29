Музыканты из Москвы отправили 182 тонны гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

Музыканты, зрители и друзья симфонического оркестра "Русская филармония" с начала СВО собрали и передали бойцам 182 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Оркестр регулярно организовывает сборы гумпомощи, передавая на фронт воду, медикаменты, одежду, еду, противодроновые детекторы, радиосистемы и прочие инструменты. Волонтеры закупают необходимые для бойцов вещи несколько раз в год, после чего всей командой занимаются их упаковкой.

В частности, музыканты регулярно собирают для военных сумки первой помощи, в которых самым важным элементом являются жгуты-турникеты, рассказала руководитель оркестра Гаянэ Шиладжян.

"Однажды мы написали в социальных сетях, что в скором времени едем в госпиталь и готовы принять любую помощь. Тогда одна из пожилых зрительниц принесла 10 жгутов-турникетов, и на каждом из них вручную была вышита надпись "Живи, сынок", – добавила она.

В преддверии Нового года оркестр также традиционно отправляет сладкие подарки детям. К примеру, в декабре прошлого года было передано шесть тысяч детских наборов в Донецк, Луганск и Дмитриев.

Кроме того, коллектив регулярно выступает в госпиталях Москвы, Наро-Фоминска, Красногорска, Химок, Дмитрова и Балашихи для раненых военнослужащих. Руководитель оркестра создала особую программу, в рамках которой звучат знакомые каждому советские песни.

Во время выезда с концертом в военные госпитали музыканты также привозят подарки для военнослужащих. При этом к маломобильным бойцам волонтеры приходят прямо в палаты.

За три года оркестр "Русская филармония" провел более 50 благотворительных концертов, выделив свыше 3 тысяч бесплатных билетов для российских бойцов и их родственников. По словам военных и медработников, после выступлений у раненых заметно улучшается настроение.

Ранее сообщалось, что владелец торгового центра возле станции метро "Семеновская" столичного района Соколиная Гора регулярно оказывает помощь бойцам спецоперации. Бизнесмен поделился, что работает с определенными запросами и собирает необходимую помощь для солдат на передовой.

Кроме того, участница межрегиональных московских ярмарок Людмила регулярно помогает участникам СВО, передавая на фронт мед с собственной пасеки на Алтае. По ее словам, в Москве проще найти добровольцев и волонтеров, которые смогут передать помощь бойцам, пациентам госпиталей и жителям приграничных территорий.