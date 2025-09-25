В столице пройдет осенний сезон волонтерского проекта "Время добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве состоится осенний сезон волонтерского проекта "Время добра". Более 65 мероприятий проведут с 27 сентября по 5 октября, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

Для участников проекта проведут различные акции, мастер-классы, социальные выезды, субботники и многое другое. Важной частью станут мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения новых регионов с Россией и Дню старшего поколения.

"Наш проект показывает, как с помощью простых и искренних действий можно подарить тепло и радость окружающим, оказать реальную помощь тем, кому она особенно нужна", – отметила Драгунова.

За участие в мероприятиях проекта горожане получат баллы, которые смогут обменять на сувенирную продукцию в "Добролавке" 4 и 5 октября.

Москвичей впервые приглашают на мастер-классы по изготовлению антитепловизионного одеяла. Они пройдут 29, 30 сентября и 1, 2, 3 октября. Посетителей также научат делать для участников СВО незатухающие спички и обереги.

Жители столицы также научатся создавать сухой душ, плести маскировочные сети и изготавливать тактические браслеты из паракорда. Все желающие смогут связать из специальной пряжи теплые вещи. Горожан приглашают и на серию мемориально-патронатных акций. Они почтут память героев и возложат цветы, а также помогут привести в порядок территории около памятников.

Вместе с семьями бойцов СВО волонтеры будут создавать шарфы-баффы, примут участие в кулинарном мастер-классе и помогут в проведении творческого занятия по арт-терапии для родственников бойцов.

Мастер-классы по изготовлению из марли хирургических салфеток проведут в рамках концерта в честь 10-летия объединения поисковых клубов "Нарский рубеж". А ко Дню воссоединения новых регионов с Россией волонтеры доставят в Мариуполь партию гуманитарной помощи.

В свою очередь, в День старшего поколения участники проекта присоединятся к выездам в социальные учреждения и творческим мастер-классам.

Например, волонтеры посетят Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где организуют увлекательную досуговую программу. В социальном доме "Москворечье" пройдет мастер-класс по квиллингу. Волонтеры проведут и другие мероприятия.

Москвичи могут принять участие в мастер-классе по созданию лежанок для собак-терапевтов – помощников ветеранов боевых действий. В рамках экологического направления также пройдет мастер-класс по сборке мозаики из переработанных пластиковых крышек.

Для любителей активного отдыха в парках и скверах столицы состоятся дружеские старты "5 верст".

Активными участниками проекта "Время добра" становятся и представители образовательных учреждений. Волонтеры столичных вузов создадут поводки из паракорда для бездомных собак, а также проведут мастер-класс в семейном центре "Притяжение". Школьники возложат цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову.

Москвичи также могут присоединиться к акциям проекта 27 сентября и с 29 сентября по 3 октября. Можно будет передать корм для животных из приютов Белгородской области и сдать вторсырье. Пункты приема будут открыты в Зеленограде и в Москве. Предварительная регистрация не требуется.

Для участия в проекте необходимо выбрать событие на сайте mosvolonter.ru и подать заявку.

Ранее сообщалось, что жители столицы отправляют посылки с предметами первой необходимости, пишут письма со словами поддержки и перечисляют средства на разные нужды. С февраля 2022 года в Зеленограде работает инициативная группа, которая зарегистрировала организацию "Центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки". В составе центра в настоящее время функционируют 3 волонтерские группы.