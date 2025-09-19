Участники столичного гастрофестиваля передают бойцам СВО продукты и вещи

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники гастрономического фестиваля, приуроченного ко Дню города, помогают бойцам СВО. Предприниматели передают часть выручки, медикаменты и продукты, сообщает портал мэра и правительства страны.

Например, компания ресторатора Артема активно участвует в жизни столицы. При этом в спецоперации задействованы его знакомые, однокурсники и друзья. На гастрономическом фестивале корнер предлагал посетителям солянку в казане и шашлык по рецепту, который появился в Москве в 50-е годы XX века.

По словам ресторатора, каждый месяц компания отдает не меньше 10% от выручки на поддержку участников СВО.

"Мы сами закупаем и упаковываем бинты, перекись, зеленку и другие необходимые медикаменты и направляем волонтерам или перечисляем средства в благотворительные фонды", – сказал Артем.

Помогает бойцам и другой участник фестиваля, компания которого занимается выпечкой. Часть продукции предприниматель передает в зону СВО.

По словам ресторатора, вкусные сладкие пирожки не просто помогают бойцам утолить голод, но и напоминают о том, что дома их любят и ждут.

"Если нужны какие-то вещи – покупаем и передаем или просто перечисляем средства проверенным благотворительным организациям, которые, уверен, их распределяют грамотно. Так, мы регулярно поддерживаем фонд при одном из церковных приходов, которые помогают СВО", – добавил он.

Гастрономический фестиваль проходил на Манежной площади и площади Революции.

За лето москвичи передали в "Домики добра" свыше 16 тысяч подарков для участников СВО и детей из новых регионов. Пункты сбора гумпомощи были открыты в рамках "Лета в Москве".

Более 10,4 тысячи единиц подарков удалось собрать для детей из новых регионов страны. Для участников спецоперации передали более 4,9 тысячи предметов.