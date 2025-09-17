Волонтеры Кунцева передали бойцам СВО защитные покрывала от тепловизоров

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Волонтеры организации "Золотые руки ангела" из Кунцева направили в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи – первые 10 противотепловизорных покрывал, которые были сшиты по новой уникальной технологии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подобные покрывала являются разработкой самих волонтеров. Они усовершенствовали конструкцию обычных покрывал, тем самым повысив эффективность защиты от БПЛА и тепловизоров противника.

Добровольцы нашивают воланы по периметру покрывала, чтобы оно практически сливалось с рельефом и было неразличимо для дрона, рассказала глава отделения "Молодогвардеец" организации "Золотые руки ангела" Амира Магомедова.

"Для тепловизора оно становится невидимкой благодаря еще одному ноу-хау – использованию нескольких видов специальных тканей с защитными свойствами", – добавила она.

При этом, какие именно ткани дают подобный эффект, держится в секрете. Перед массовым производством противотепловизорных покрывал их испытали в условиях реальных боевых действий. Бойцы в зоне СВО поддерживают постоянную связь с волонтерами и высоко оценили новинку.

Организация получила уже 150 заявок на подобные изделия из воинских частей. Следующая партия планируется к отправке на передовую 7 октября.

Организация "Золотые руки ангела" была создана в марте 2022 года. Ее руководитель Людмила Сушецкая откликнулась на призыв участника боевых действий в Донбассе врача-хирурга Юрия Евича, который просил волонтеров подключиться к пошиву мягких носилок для быстрой эвакуации раненых с поле боя.

Цех организации "Молодогвардеец" в Кунцеве заработал в мае 2023 года. За время его работы добровольцы изготовили уже более двух тысяч эвакуационных носилок, тысячу эвакуационных строп, 500 полевых табуретов и прочих средств. Волонтеры также шьют на дому флисовые шапки и кофты.

"Золотые руки ангела" приглашают к сотрудничеству всех желающих. Связаться с организацией можно, написав сообщение в ее официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что столичные владельцы магазина, бара и салона красоты Северного административного округа (САО) передали бойцам спецоперации 250 продуктовых наборов, в которые вошли супы, вторые блюда, домашнее варенье и сгущенка.

В свою очередь, общественные советники ТиНАО вместе с волонтерами гуманитарного центра отправили свыше 45 тонн гумпомощи с начала СВО. Помимо этого, они создали музей воинской славы "На рубеже" в Краснопахорском районе, а также поддержали установку памятных пилонов с фотографиями и именами павших бойцов в районе Бекасово.