Жители САО отправили в зону СВО более 550 тонн гуманитарной помощи с 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 550 тонн гуманитарной помощи, включая предметы первой необходимости, технику, лекарства и другие вещи, отправили жители Северного административного округа (САО) на передовую с 2022 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В минувшем августе волонтеры центра "Сети для СВОих" организовали три гуманитарных конвоя для отправки в зону СВО. Необходимые вещи получили бойцы курского и белгородского приграничья, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Состав посылок включал в себя индивидуальные маскировочные костюмы, перевязочный материал, тактические носилки, 12 мотоциклов и квадроцикл. Также горожане и волонтеры собрали средства личной гигиены, нательное белье, сублимированное питание, витаминные наборы и бутилированную воду.

Волонтерское движение "Сети для СВОих" было открыто в марте 2022 года по инициативе семьи руководителя центра, муниципального депутата Войковского района Ксении Новожиловой. Первоначально оно было сосредоточено на сборе гуманитарной помощи, а летом того же года появилась идея создания маскировочных сетей для военной техники.

"Мы искали варианты, как в тылу можем помогать нашим военным. Идею подал мой папа – нужно плести маскировочные сети. Подключилась вся семья. Так появился один из первых в Москве волонтерских центров для коллективного плетения маскировки", – рассказала Новожилова.

К движению быстро присоединились десятки москвичей, и сегодня оно объединяет более 5 тысяч семей. За три года волонтеры изготовили и отправили на фронт сотни тысяч квадратных метров маскировочных сетей, а также около 10 тысяч индивидуальных маскировочных костюмов, предназначенных для снайперов и разведчиков.

При этом помочь в изготовлении сетей может любой желающий. Встречи проходят каждый день с 08:00 до 22:00 в центре коллективного плетения, расположенном в доме 3 на улице Космонавта Волкова.

Также у горожан есть возможность присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Для военнослужащих необходимы энергетические батончики, наборы орехов и сухофруктов, влажные полотенца, батарейки, фонари и спреи от насекомых. Жителям освобожденных территорий требуются предметы личной гигиены, теплая одежда, памперсы и канцелярские принадлежности для детей. Все эти вещи можно приносить в центр.

"Наша семья стала связующим звеном между волонтерами и военными, а центр для коллективного плетения в Войковском – местом притяжения для неравнодушных жителей Москвы", – подчеркнула Новожилова.

Волонтеры уже подготовили очередную партию груза для жителей ДНР. Гуманитарный конвой отправляется в зону СВО каждые выходные.

Немногим ранее в Москве в рамках программы городской лояльности "Миллион призов" стартовала специальная акция "Сила поддержки". Она позволит москвичам помочь бойцам СВО и жителям новых, а также приграничных территорий до 23 ноября.

Горожане смогут направить от 500 до 5 000 баллов, которые выдаются за участие в электронных проектах, в фонд "Народный фронт. Все для победы!". Один балл приравнивается к одному рублю. Средства пойдут на покупку техники, амуниции, лекарств и других предметов первой необходимости.