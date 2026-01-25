Форма поиска по сайту

25 января, 13:24

Общество

Более 200 новорожденных девочек назвали Татьянами в Москве в 2025 году

Фото: depositphotos/stockveres.gmail.com

Более 200 новорожденных девочек получили имя Татьяна в Москве в 2025 году. Это оказалось на 25% больше, чем годом ранее, сообщается в телеграм-канале столичного управления ЗАГС.

Как отметила начальник учреждения Светлана Уханева, всего с таким именем зарегистрировали 214 девочек в столице.

"Впервые за последние несколько лет количество новорожденных девочек с именем Татьяна превысило 200. Особой популярностью это женское имя пользовалось в XX веке: тогда оно более 50 лет входило в десятку самых популярных имен среди новорожденных девочек", – добавила она.

До этого заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2025 году самыми необычными именами в Москве стали Дон и Горыня, а также Флора и История. Вместе с тем в прошлом году популярность имели имена Михаил, Александр и Лев, а также Анна, Мария и София.

При этом в июне самыми редкими именами новорожденных мальчиков в столице стали Теруч, Самирхан, Никола, Мкариус и Гнел. Среди девочек самыми редкими оказались Арьяна, Катарина-Амалия, Джахан, Афнан, Нурпейи.

